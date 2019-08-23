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ننشر موعد صرف دفعة سبتمبر من حساب المواطن .. إليك طريقة تعديل البيانات من موقع البرنامج

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:28 م
ننشر موعد صرف دفعة سبتمبر من حساب المواطن .. إليك طريقة تعديل البيانات من موقع البرنامج
حساب المواطن - صورة أرشيفية
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ننشر موعد صرف دفعة سبتمبر من حساب المواطن .. إليك طريقة تعديل البيانات من موقع البرنامج

يتسائل المواطنين المستفيدين من حساب المواطن بشكر مستمر عن موعد صرف دفعة الدعم الجديدة من برنامجحساب المواطن، ومن المنتظر أن يتم صرف دفعة سبتمبر من حساب المواطن في الشهر المقبل، ووفقا لنظامحساب المواطن المتبع يتم الصرف في اليوم العاشر من الشهر الميلادي مع التأخير ليوم واحد أو التبكير ليوم واحد في حالة المصادفة مع الأجازات الرسمية، مما يعني أن موعد الصرف للدفعة الجديدة سوف يبدأ من يوم الثلاثاء العاشر من سبتمبر.

متوسط دعم دفعة اغسطس من حساب المواطن

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج حساب المواطن قد قام بإيداع مبلغ قدره 2.6 مليار ريال سعودي قبل أيام، لصالح المستفيدين والمستفيدات من الدفعة رقم 21 لشهر أغسطس الجاري، وقد بلغ حجم التعويضات التي تم سدادها بأثر رجعي عن الدفعة السابقة مبلغ تخطى الـ 14.5 مليون ريال سعودي.

وقد وصلت نسبة المستفيدين من حساب المواطن الذين استوفوا شروط الاستحقاق في تلك الدفعة نسبة الـ 83%، مما يعني أنها تخطت 12.5 مليون تابع ومستفيد، مع العلم أن إجمالي حجم المدفوعات التي تم سدادها منذ انطلاق البرنامج للمرة الأولى وحتى الآن زاد عن 50 مليار ريال، أما المدفوعات التي تم سدادها بأثر رجعي لكل الدفعات تخطى 370 مليون ريال.

التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات 

طريقة تعديل البيانات من موقع حساب المواطن

أوضح سلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن أن ما يقرب من 44% من المستفيدين قد حصلوا على استحقاقاتهم كاملة بمتوسط بلغ عدده 1049 للأسرة، كما أفاد متحدث حساب المواطن أن المستفيدين بإمكانهم القيام بالتعديل أو إضافة البيانات ومنها تغيير كلمة السر الخاصة بحسابهم أو تعديل رقم الهاتف، وذلك من خلال الدخول على صفحة موقع حساب المواطن.
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