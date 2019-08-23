عاجل شركة "مياة الجيزة" تعلن انقطاع المياة لمدة 8 ساعات في تلك المناطق

أعلنت شركة مياة الجيزة، اليوم الجمعة، انقطاع المياة عن عدد من مناطق بنطاق حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، نظرًا للقيام بأعمال ربط بين محطات المياة.

وأوضحت مياة الجيزة في بيانًا لها، أن المناطق التى سيتم انقطاع المياة عنها تقع في حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، و هى مساكن الضباط بالرماية، وإسكان الشباب، وعزبة جبريل، وكوم بكار، وكفر نصار، وكفر غطاطى، والوفاء والأمل.

وأوضحت شركة مياة الجيزة، أن انقطاع مياه الشرب في تلك المناطق سيستمر لمدة 8 ساعات خلال اليوم الجمعة بداية من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة السادسة صباح غدٍ السبت.

وجاء انقطاع المياة بحسب شركة مياة الجيزة، لقيامها بتنفيذ أعمال الربط الخاصة بخط 800 مم على الخط قطر 1500 مم بترعة المنصورية بالهرم للاستفادة من مشروع توسعات محطة جزيرة الدهب، حيث يتطلب تنفيذ أعمال الربط قطع المياه لمدة 8 ساعات.

وأضافت الشركة، أن الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه هى مساكن الضباط بالرماية، إسكان الشباب، عزبة جبريل، كوم بكار، كفر نصار، كفر غطاطى، الوفاء والأمل"، بالإضافة إلى ضعف المياه بمناطق فيصل والهرم "شارع ترعة المريوطية، الكوم الأخضر، الثلاث طوابق، التعاون، المطبعة.