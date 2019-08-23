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ماكرون يلتقي وزير الخارجية الإيراني عشية مجموعة السبع

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:12 م
ماكرون يلتقي وزير الخارجية الإيراني عشية مجموعة السبع
صورة أرشيفية
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ترجمة - منة الشريف
 
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سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة، في الوقت الذي تسعى فيه القوى العالمية الكبرى إلى إنقاذ اتفاق نووي دولي وقع عام 2015 مع طهران.

وقال مسؤول في مكتب ماكرون، إن الاجتماع سيعقد حوالي الساعة 1000 بتوقيت جرينتش أو 1200 بتوقيت باريس.

وسيناقش زعماء العالم أيضًا إيران في اجتماع مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

كما قال ظريف يوم الخميس الماضي، إن إيران مستعدة للعمل على مقترحات فرنسية لإنقاذ الصفقة النووية، التي وقعتها طهران مع القوى العالمية، لكنه أضاف أن إيران لن تتسامح مع التدخل الأمريكي في الخليج.

كما تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي الدولي في مايو من العام الماضي وصعدت العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وفي محاولة لدعم الاتفاقية، عرضت شركة ماكرون هذا الأسبوع إما تخفيف العقوبات على إيران أو توفير آلية تعويض "لتمكين الشعب الإيراني من العيش بشكل أفضل" في مقابل الامتثال التام للاتفاقية.

كما تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن تركت إدارة ترامب اتفاق الحد من طموحات إيران النووية. وقد نددت طهران بالعقوبات الجديدة باعتبارها "حربًا اقتصادية". 

وقالت إنه إذا تم تخفيض صادراتها النفطية إلى الصفر، فلن تتمتع الممرات المائية الدولية بنفس الأمان كما كان من قبل.

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المزيد عن: مجموعة السبع ماكرون فرنسا ظريف طهران ايران
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