ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هواوي : أنشطتنا لم تتأثر بقرار الولايات المتحدة الأمريكية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:20 ص
هواوي : أنشطتنا لم تتأثر بقرار الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الأمريكي يصافح الرئيس الصيني
Advertisements
طباعة
رويترز
 
Advertisements

قـالت شركة  هواوي تكنولوجيز إنها ”مستعدة تماما“ للعيش والعمل في ظل قيود تجارية أمريكية، وإن أنشطتها لم تتأثر بقرار واشنطن الصادر هذا الأسبوع بتمديد مهلة تسمح لها بشراء إمدادات من شركات أمريكية.

 

وأدلى إريك شو نائب رئيس مجلس إدارة هواوي بتلك التصريحات الصحفية  في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة ، للإعلان عن رقائق جديدة للذكاء الصناعي في مقر الشركة في شنتشن.

Advertisements
المزيد عن: هواواي العقويات الامريكية على هواوي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
-
x
18:00
-
أبها
التعاون
-
x
18:10
-
الحزم
الاتحاد
-
x
19:50
-
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
-
x
20:00
-
إشبيلية
ليفانتي
-
x
22:00
-
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
-
x
19:00
-
اطلع بره