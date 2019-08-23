هواوي : أنشطتنا لم تتأثر بقرار الولايات المتحدة الأمريكية
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:20 ص
رويترز
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قـالت شركة هواوي تكنولوجيز إنها ”مستعدة تماما“ للعيش والعمل في ظل قيود تجارية أمريكية، وإن أنشطتها لم تتأثر بقرار واشنطن الصادر هذا الأسبوع بتمديد مهلة تسمح لها بشراء إمدادات من شركات أمريكية.
وأدلى إريك شو نائب رئيس مجلس إدارة
هواوي بتلك التصريحات الصحفية في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة ، للإعلان عن رقائق جديدة للذكاء الصناعي في مقر
الشركة في شنتشن.
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