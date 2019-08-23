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محافظ قنا يتفقد مشروعات مياه الشرب بدشنا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:16 ص
محافظ قنا يتفقد مشروعات مياه الشرب بدشنا
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بسام عبدالحميد
 
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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا أعمال حفر مأخذ محطة مياه ابو دياب شرق بمركز دشنا بطول 4 كيلو متر على النيل مشددا على ضرورة تكثيف العمالة ومضاعفة ورديات العمل للانتهاء من الاعمال الانشائية في اقرب وقت ممكن.

وأوضح الهجان أن المحطة تقوم بتنفيذها جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، مشيرا الي أن المحطة مقامه علي مساحة 1050 م٢ بطاقة انتاجية 25 لتر ثانية بتكلفة مالية بلغت 20 مليون جنيه وسوف تخدم 50 الف مواطن مقيمين بعدد 23 نجع وعزبة بقرية ابو دياب شرق مضيفا ان المحطة سوف تساهم في حل مشكلة ضعف المياه بتلك النجوع.

كما تابع سير العمل بمحطة مياه السمطا النقالي والتى تعمل بطاقة 105 لتر ثانية مؤكدًا أن المحافظة لا تألو جهدا فى إنشاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير القائم منها لتوفير مياه الشرب النظيفة للمواطنين.
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