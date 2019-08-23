محافظ قنا يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي الجديدة
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:14 ص
بسام عبدالحميد
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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا جولة تفقدية بمدينة نجع حمادي لمتابعة الاعمال الانشائية بمشروع انشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع انشاء محطة كهرباء نجع حمادى الجديدة رافقه خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية ومهندسى الشركات المنفذة لتلك المشروعات.
تفقد محافظ قنا اعمال التشطيبات بمحطة محولات نجع حمادي الجديدة بجهد 500 كيلو فولت وهى تقع علي مساحة 250 ألف متر مربع بتكلفة مالية تصل إلي مليار جنيه وتتكون من 3 مبانى ( مبني محطة 500 ك.ف، مبني محطة 220 ك.ف، مبني محطة 66 ك.ف ) بالإضافة الي مبني الكنترول، واضاف ان المحطة سوف تستقبل الكهرباء من محطات التوليد ببني سويف وطاقتها 4800 ميجا ومحطة بنبان بمحافظة أسوان لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وقدرتها 2000 ميجا، وذلك عبر خطوط كهرباء رباعية الحزمة جهد (500 ك.ف) ومن ثم توزيعها علي التجمعات العمرانية والمشروعات الاستثمارية سواء داخل المحافظة او خارجها.
وأطلع الهجان على سير العمل بمجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة الذى يجرى انشائه بمنطقة هو الصناعية على مساحة 300 ألف متر مربع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإقامة 13 مجمع صناعي بـ 12 محافظة بهدف دعم قطاع الصناعة موضحا ان المجمع يضم420 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 250 متر و480 متر2 موزعة على 28 هنجر بالهناجر وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمجمع حوالي 700 مليون جنيه ويوفر حوالي 3 الاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 10 الف فرصة أخرى غير مباشرة.
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