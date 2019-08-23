محافظ قنا يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي الجديدة

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا جولة تفقدية بمدينة نجع حمادي لمتابعة الاعمال الانشائية بمشروع انشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع انشاء محطة كهرباء نجع حمادى الجديدة رافقه خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية ومهندسى الشركات المنفذة لتلك المشروعات.





تفقد محافظ قنا اعمال التشطيبات بمحطة محولات نجع حمادي الجديدة بجهد 500 كيلو فولت وهى تقع علي مساحة 250 ألف متر مربع بتكلفة مالية تصل إلي مليار جنيه وتتكون من 3 مبانى ( مبني محطة 500 ك.ف، مبني محطة 220 ك.ف، مبني محطة 66 ك.ف ) بالإضافة الي مبني الكنترول، واضاف ان المحطة سوف تستقبل الكهرباء من محطات التوليد ببني سويف وطاقتها 4800 ميجا ومحطة بنبان بمحافظة أسوان لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وقدرتها 2000 ميجا، وذلك عبر خطوط كهرباء رباعية الحزمة جهد (500 ك.ف) ومن ثم توزيعها علي التجمعات العمرانية والمشروعات الاستثمارية سواء داخل المحافظة او خارجها.



