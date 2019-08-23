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البريد تصدر قرارا هاما بشأن أسعار الفائدة على حسابات التوفير

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:09 ص
البريد تصدر قرارا هاما بشأن أسعار الفائدة على حسابات التوفير
عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد
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أحمد الشيخ
 
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أعلنت الهيئة القومية للبريد، اليوم الجمعة، تخفيضها أسعار الفائدة على جسابات التوفير لديها بواقع 1%، عقب قيام البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة أمس على الإيداع والاقتراض بنسبة 1.5%.

 

وقال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد في بيانًا له، إن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتي تتيح للعميل السحب والإيداع خلال العام بواقع 1% إعتبارا من 23 اغسطس 2019 لتصبح الفائدة 9.25% بدلا من 10.25%.

 

وعن اثار القرار على الاقتصاد المصري، أكد "الصغير" على  أن خفض الفائدة علي حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات بالإضافة الي انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية التي تشهدها مصر حالياً وذلك بشهادة العديد من المنظمات العالمية سوف يساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار مما يدفع عجله التنمية ويساعد علي تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

 

وأضاف" الصغير"ان  إيداعات حسابات التوفير بلغت 220 مليار جنيه ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير 24 مليون عميل مشيراً الي أن  إجمالى الايداعات التي تم الوصول اليها تعكس ثقة المواطنين فى التعامل مع الهيئة القومية للبريد.

 

واستطرد: "جاء ذلك نتيجة لخطة التطوير التى تم تنفيذها خلال الاربع سنوات الماضية والتى شملت تطوير نظم تقديم الخدمات وفقا لأحدث المعايير الدولية ونمذجة وتطوير مكاتب البريد والتي يبلغ عددها 4000 مكتب بريد منتشرين علي مستوي الجمهورية وربطها من خلال شبكة ربط موحدة وتزويدها بأحدث الاجهزة والانظمة والحلول المتطورة التى تمكنها من تقديم تلك الخدمات بكل سهولة ويسر الامر الذي جعل البريد المصري منصة لتقديم الخدمات الحكومة للمواطنين وذراع الحكومية في تقديم الخدمات المميكنة."

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