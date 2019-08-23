"حياة كريمة بقنا" تستهدف 8 من القرى الأكثر احتياجا (صور)

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا أن مبادرة «حياة كريمة» التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يناير الماضى والتي تنفذها وزارة التخطيط والإصلاح الاداري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف 8 قري على مستوى 3 مراكز بالمحافظة حيث تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ قنا لمقر الوحدة الاجتماعية لقريتي السمطا بحري وابو مناع بمركز دشنا والتقي عدد من المواطنين موضحا لهم ان استراتيجية الدولة المصرية للقضاء على الفقر في القرى الأكثر احتياجا تأتي من خلال الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر.





وأوضح المحافظ أن القرى المستهدفة من المبادرة تضم 3 قرى بمدينة ابوتشت هى ( بلاد المال بحري، سمهود، الحبيلات الغربية ) و3 قرى بمدينة دشنا هى ( ابومناع قبلي، نجع عزوز، السمطا بحري ) وقريتين بمدينة فرشوط ( نجع الحاج سلام، الدهسة ) لافتا الي ان المبادرة تهدف الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر في القري الاكثر احتياجا وتمكينها من الحصول علي كافة الخدمات الاساسية وتعظيم قدراتها في اعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.





وأكد الهجان انه فور اطلاق المبادرة قامت المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ورؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى المستهدفة والجمعيات الشريكة بإرسال فرق عمل لرصد احتياجات تلك القرى والأسر وعمل بحث اجتماعى للأهالي بتلك القرى لبيان المستحقين والبدء في توفير الإحتياجات اللازمة لهم من وصلات مياه وصرف صحى ورفع كفاءة المسكن وتوفير العلاج المناسب لهم سواء من خلال الوحدات الصحية او القوافل الطبية المجانية.





وأشار محافظ قنا إلى أن المبادرة ستنفذ اعمالها من خلال 3 محاور، المحور الاول تنمية القرية من خلال تطوير وتأهيل وترميم مباني الوحدات الصحية والاجتماعية والبيطرية والحضانات والمدارس ومراكز الشباب لرفع مستوي الخدمة بالإضافة الي المجالات الاجتماعية والانسانية والاقتصادية من خلال المساهمة في زواج اليتيمات والمشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل لأبناء القرية.





وأضاف الهجان أن المحور الثاني هو تنمية الاسرة وذلك من خلال تحسين ورفع البنية التحتية للمنازل والتي تشمل الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي وانشاء الاسقف ورفع كفاءة المنازل لتحسين حالة المسكن، مضيفا ان المحور الثالث هو الصحة وسيتم تنفيذه عن طريق المشاركة في إجراء عمليات القلب والعيون والعمليات الجراحية وتسيير قوافل طبية لعلاج غير القادرين مجانا وتوفير اجهزة تعويضية.



