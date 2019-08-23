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مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:53 ص
مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع للنادي الأهلي
الاهلي
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الفجر الرياضي
 
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وضع الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة محمد يوسف يده على ملامح تشكيلة الفريق في مواجهة اطلع برة بطل جنوب السودان، مساء اليوم الجمعة.

وقد حقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب برباعية دون رد، وهو ما منح الجهاز الفني فرصة إراحة بعض لاعبيه الأساسيين.

ومن المتوقع أن يدفع محمد يوسف المدير الفني للنادي الاهلي  بالعناصر التالية :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، محمود متولي، محمود وحيد

في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية "ديانج"، محمد مجدي أفشة، جونيور أجاي، حسين الشحات

في خط الهجوم: صلاح محسن

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