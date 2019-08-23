بينهم "إصابة 27 شخصا في خروج قطار عن القضبان بكاليفورنيا".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها حملات مرورية مكثفة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة، بالإضافة إلى جاهزية 9 عقود جدبدة لتقنين أراضي أملاك دولة بكفر الشيخ، وانفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة دوليف غربي رام الله. وخلال السطور التالية، ترصد "الفجر"، أبرز الأحداث التي حدثت وأنت نائم.





حملات مرورية مكثفة على الطرق

لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها، الذي تعوقها حركة السيارات بشوارع العاصمة، انتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.





كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.





جاهزية 9 عقود جدبدة لتقنين أراضي أملاك دولة بكفر الشيخ

وبمحافظة كفر الشيخ، أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، المحافظ، عن جاهزية 9 عقود لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة.





لتصل عقود التقنين إلى 201 عقد، مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وإنهاء إجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقى من سعر ربط هذه القطع، لافتاً أن هذا يعد إنجازا كبيرا.





وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن بعض القضايا القانونية المعروضة على إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها والعمل على حلها.





انفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة دوليف غربي رام الله

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 3 أشخاص من المستوطنين بجروح فى انفجار عبوة ناسفة عند مستوطنة دوليف غرب رام الله. وقالت منظمة "نجمة داوود الحمراء": إن الإصابات خطيرة، وواحدة خطيرة للغاية".





بدوره قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قواته هرعت إلى مكان الحادث"، مضيفا أن هناك "تقارير تفيد بعملية تخريبية بالقرب من بلدة دوليف غرب رام الله. كما يبدو أن هناك 3 مصابين في المكان."





الآلاف من سكان غزة يستعدون للمشاركة في جمعة "لبيك يا أقصى"

بينما يستعد الآلاف من قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "لبيك يا أقصى" ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار المستمرة للأسبوع الـ 71 تواليًا. وقالت الهيئة، في بيانٍ صدر اليوم: "ندعو أبناء شعبنا للخروج والمشاركة والاحتشاد في مخيمات العودة شرق قطاع غزة في جمعة لبيك يا أقصى".





وأضافت: "إننا اليوم وفي ظل ما تتعرض له مدينة القدس من تهويد وانتهاكات وما يخطط له الاحتلال من استهداف مستمر واقتحامات متلاحقة للمسجد الأقصى المبارك، فلقد قررت الهيئة إحياء الذكرى الـ 50 لحريق المسجد الأقصى المبارك بتصعيد الحشد الجماهيري في مسيرات العودة".





وأكدت أن ذلك "رسالة دعم وإسناد للمرابطين في الأقصى ولأهلنا المقدسين، وتأكيد الإصرار الفلسطيني على حماية الأقصى في وجه السياسات العدوانية التي صرح بها علانية قادة الاحتلال المتطرفون".





إصابة 27 شخصا في خروج قطار عن القضبان بكاليفورنيا

وعلى الصعيد الدولي، قال مسؤولون إن قطار ركاب خفيفا خرج عن القضبان في سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية الليلة الماضية مما تسبب في إصابة 27 شخصا.





وقال ممثل لإدارة الإطفاء في سكرامنتو على تويتر، إن 13 شخصا نقلوا لمستشفيات محلية بينما عولج الآخرون في موقع الحادث. ولم يعرف بعد سبب خروج القطار عن القضبان وبدأت سلطات النقل في الولاية التحقيق في الأمر



