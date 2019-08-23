غادة نور الدين: مصر ستصبح بين أكبر اقتصاديات العالم في 2030
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:47 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قالت الدكتورة غادة نور الدين، أستاذ اقتصاد، إن أغلب المؤسسات الاقتصادية الدولية أشادت بوضع الاقتصاد المصري، حيث أوضحت التقارير أن مصر هى أكبر متلقي للاستثمارات في أفريقيا.
وأشار "نور الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن التحسن الذي تشهده المؤشرات الاقتصادية يؤكد على نجاح البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، مؤكدة أن مصر ستصبح ضمن أكبر اقتصاديات العالم في 2030.
وأضاف أن الاقتصاد المصري أصبح لديه شهادة ثقة من المؤسسات الاقتصادية في العالم.
Advertisements
المزيد عن: مصر غادة نور الدين المؤسسات الاقتصادية أخبار مصر
- "المالية": إشادة فيتش بالإصلاحات الاقتصادية شهادة ثقة لصالح الاقتصاد المصرى
- الإصلاح الاقتصادي.. بوابة ثقة العالم في مصر
- 'مستقبل وطن' يعد دراسة حول رؤى وتقارير المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري عام 2018
- "مستقبل وطن" يعد دراسة حول رؤى وتقارير المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري عام 2018
- بسنت فهمي: مصر انتهت من المرحلة الاصعب من الإصلاح الاقتصادي
- "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B2 مع الإبقاء على "نظرة مستقبلية مستقرة"
- وزير المالية: تصنيف موديز شهادة جديدة من كبري المؤسسات العالمية
- تعرف على أبرز الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري (إنفوجراف)
- خبير اقتصادي: اشادة البنك الدولي بما حققه الاقتصاد المصري "شهادة ثقة وانجاز"
- دراسة لـ"مستقبل وطن": مؤشرات الاقتصاد الكلي شهدت تحسنا ملحوظا