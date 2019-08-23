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غادة نور الدين: مصر ستصبح بين أكبر اقتصاديات العالم في 2030

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:47 ص
غادة نور الدين: مصر ستصبح بين أكبر اقتصاديات العالم في 2030
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هدى عبدالرازق
 
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قالت الدكتورة غادة نور الدين، أستاذ اقتصاد، إن أغلب المؤسسات الاقتصادية الدولية أشادت بوضع الاقتصاد المصري، حيث أوضحت التقارير أن مصر هى أكبر متلقي للاستثمارات في أفريقيا.

وأشار "نور الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن التحسن الذي تشهده المؤشرات الاقتصادية يؤكد على نجاح البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، مؤكدة أن مصر ستصبح ضمن أكبر اقتصاديات العالم في 2030.

وأضاف أن الاقتصاد المصري أصبح لديه شهادة ثقة من المؤسسات الاقتصادية في العالم.
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المزيد عن: مصر غادة نور الدين المؤسسات الاقتصادية أخبار مصر
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