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تقرير مفتش "الصحة" يكشف سبب مصرع شاب سقط من علو بالهرم

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:47 ص
تقرير مفتش الصحة يكشف سبب مصرع شاب سقط من علو بالهرم
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إيمان عبد العاطي
 
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كشف تقرير مفتش الصحة عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة الشاب الذي لقى مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله مساء أمس الخميس.

كان شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله بمنطقة كفر الجبل بنطاق قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من مستشفى الهرم بوصول مصطفي شعبان محمد 27 سنة، جثة هامدة إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وكشفت تحريات العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم إلى أن الوفاة نتيجة سقوطه من علو بشرفة منزله بمنطقة مساكن كفر الجبل، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.
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