تقرير مفتش "الصحة" يكشف سبب مصرع شاب سقط من علو بالهرم

كشف تقرير مفتش الصحة عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة الشاب الذي لقى مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله مساء أمس الخميس.





كان شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله بمنطقة كفر الجبل بنطاق قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من مستشفى الهرم بوصول مصطفي شعبان محمد 27 سنة، جثة هامدة إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.



