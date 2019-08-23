مفاجأة مدوية وراء تراجع "البدري" واقتراب المعلم من تدريب منتخب مصر

اقترب حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، من العودة لقيادة الفراعنة مرة أخرى، بعدما ارتفعت أسهمه بشكل كبير في الساعات الماضية.





وتتجه النية داخل الجبلاية في الوقت الحالي لتعيين حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر، على حساب حسام البدري الذي كان ينافسه في الأيام الماضية.





ولم يحسم الجبلاية هذا الأمر بفرمان رسمي حتى الآن، وعلى الرغم من وجود حظوظ للبدري، الا أن فرص شحاتة تضاعفت كثيرا بعد تعيين لجنة لإدارة الجبلاية.





وتخشى اللجنة الجديدة لإدارة الجبلاية، تعيين حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي، وذلك خوفاً من غضب جماهير القلعة الحمراء، خاصة بعد الهجوم العنيف على تولي عمرو الجانيني لرئاسة الاتحاد.

وجاء غضب مشجعي الأحمر من تولي الجانيني بعد سخريته من هزيمة الفريق أمام صن داونز بخماسية في دوري أبطال إفريقيا، وهو ما دفع الجانيني لإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ويحظى حسن شحاتة بدعم كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهو من أول المؤيدين على توليه لقيادة الفراعنة.