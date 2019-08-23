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أزمة في برشلونة بسبب نيمار

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:27 ص
أزمة في برشلونة بسبب نيمار
نيمار
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مصطفي صابر
 
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، كان سببا في حدوث فتنة داخل الكامب نو.

وتبعاً للصحيفة الإسبانية  "ماركا"  فإن بعض اللاعبين داخل برشلونة غاضبون من رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، بسبب صفقة نيمار.

وتابعت الصحيفة ان وجود غضب داخل غرف خلع ملابس برشلونة، لأن رئيس البرسا لم يقدم حتى الآن عرضًا مقنعًا لإعادة النجم البرازيلي.

واشارت الى ان نيمار أخبر اصدقائه السابقين بأن أقصى عرض تم تقديمه لسان جيرمان كان بقيمة 140 مليون يورو، في حين أن النادي الباريسي يطلب 250 مليون يورو.

وكشف أن بارتوميو سبق أن أعطى لاعبي البلوجرانا وعدًا في نهاية الموسم الماضي، بأنه سيعيد نيمار إلى ملعب الكامب نو.
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