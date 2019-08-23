تشكيل لجنة لفحص "فندق الكلاب" بالغردقة

قال الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير عام مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، سيتم تشكيل لجنة من الطب البيطري ومجلس مدينة الغردقة وشرطة المرافق وعدد من الجهات المختلفة؛ لفحص الفندق الذي أعلن عن استضافة تجمعات الكلاب، المعروف إعلاميا بـ فندق الكلاب، وذلك طبقا لتوجيهات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر؛ بفحص هذا الفندق وتقديم تقرير كامل عن الواقعة.





وأضاف "سلمي"، لـ"الفجر "، لم يتقدم هذا الفندق باي أوراق الي الطب البيطري والمحافظة لاستخراج رخصة تسيير لهذا الفندق؛ مشيرًا إلى أن التراخيص المتعلقة بالحيوانات الأليفة تصدر من جهتين فقط الأولى إدارة الخدمات البيطرية بالمحافظة وهي مسؤولة عن الحيوانات الأليفة، والثانية المحافظة الواقع في نطاق ها تلك الفندق.





وسادت واقعة استضافة أحد فنادق الغردقة للكلاب وتخصيص حمامات سباحة لها، جدلا واسعا حيث طالب البعض بسرعة إغلاق الفُندق لخطره على صحة الإنسان وما يمثله من خطر على المجتمع.