الشرطة التركية تعتقل شخصين في إسطنبول بتهمة الاعتداء على سعوديين





ألقت الشرطة التركية القبض على شخصين يشتبه في اعتدائهما على سائحين سعوديين وسرقتهما في إسطنبول، وذلك بحسب وسائل إعلام تركية.





وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الشرطة أعلنت، أمس الخميس، إلقاء القبض على شخصين يشتبه في اعتدائهما على سائحين سعوديين، وسرقة هاتفين وحقيبة في إسطنبول.





ونقلت عن مصدر أمني، قوله إن الشرطة راجعت كاميرات المراقبة بالمنطقة، والمقهى الذي كان يجلس فيه شقيقان سعوديان، عندما تعرضا لاعتداء وسرقة من مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية.

وأضاف المصدر أن الشرطة دققت في تسجيلات الكاميرات التي بلغت مدتها 400 ساعة، وتوصلت إلى عنوان المشتبه فيهما.





وأوضح أن الشرطة دهمت منزلي المشتبه بهما وضبطت سلاحا كان بحوزتهما، وهاتفا وحقيبة السعوديين، ونقلتهما إلى دار العدل بعد إتمام التحقيقات معهما.





وخلال التحقيقات تبين أن المشتبه بهما لديهما سوابق في سجل مديرية الأمن بالسرقة، وتعاطي المخدرات.





وفي 16 أغسطس/ آب الجاري، اقترب مجهولان يقودان دراجة نارية من سائحين سعوديين كانا يجلسان في مقهى بإحدى مناطق إسطنبول بعد منتصف الليل، وسرقا هاتفا وحقيبة من فوق المنضدة.





وبعد تدافع أطلق أحد المعتدين النار على ساق أحد السعوديين، ما أدى إلى إصابته بجروح، ومن ثم لاذا بالفرار.





وعقب الحادث توجهت الشرطة إلى مكان الحادث ونقلت المصاب إلى المستشفى، وبدأت تحقيقا لمعرفة الملابسات وملاحقة المهاجمين.



