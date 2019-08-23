ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صدمة كبرى لجماهير ليفربول بشأن "أليسون"

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:48 ص
صدمة كبرى لجماهير ليفربول بشأن أليسون
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

تلقت جماهير ليفربول صدمة جديدة بشأن حارس الفريق البرازيلي أليسون والذي يغيب بسبب الإصابة التي تعرض لها في افتتاح البريمير ليج.


وقال أتربيرج، مدرب حراس ليفربول:" في تصريحات صحيفة "ميرور" البريطانية: "أليسون يواصل العلاج والتأهيل كل يوم، ويحاول تحسين حالته".


وأضاف: "إنه يقوم ببعض التدريبات البدنية في صالة الألعاب الرياضية، ولكن دون استخدام ساقه".

 

وتابع مدرب حراس ليفربول: "الوضع صعب لكن يجب أن نتطلع خطوة للأمام، وأن نحول الأمور السلبية إلى إيجابية".

 

وواصل: "موعد عودة أليسون؟ لم يمنحنا الأطباء وقتًا محددًا، لأن من الصعب تحديد مدى سرعة شفاء الحارس البرازيلي".

 

وأتم: "هناك فترة توقف دولي قادمة، وعلينا أن ننتظر لمعرفة مدى الوقت الذي يحتاجه أليسون للعودة".

 

وكان أليسون تعرض لإصابة قوية أمام نورويتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وأشارت التقارير الأولية إلى أن الحارس البرازيلي قد يغيب عن المباريات لمدة شهرين.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
-
x
18:00
-
أبها
التعاون
-
x
18:10
-
الحزم
الاتحاد
-
x
19:50
-
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
-
x
20:00
-
إشبيلية
ليفانتي
-
x
22:00
-
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
-
x
19:00
-
اطلع بره