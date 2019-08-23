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قصف تركي يطال مناطق الأكراد شمال حلب

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:50 ص
قصف تركي يطال مناطق الأكراد شمال حلب
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا المتمركزة في قرية جب الدم شمال مدينة الباب من جهة، وقوات من مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في قرية كورهيوك شرقي مدينة الباب بريف حلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الجمعة، إن الاشتباكات جاءت تزامناً مع قصف مدفعي نفذته القوات التركية على قرى مرعناز والمالكية الخاضعة لسيطرة القوات الكردية شمال حلب.

وشهدت في الآونة الأخيرة، محاور في القطاع الشمالي من الريف الحلبي، اشتباكات متجددة بوتيرة متفاوتة بشكل شبه يومي، بين القوات الكردية المنتشرة في المنطقة من جانب، والفصائل الموالية لتركيا من جانب آخر، وفقاً للمرصد.
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