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شاه روخ خان يقترب من العمل مع المخرج "راجكومار هيراني" للمرة الأولى

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:48 ص
شاه روخ خان يقترب من العمل مع المخرج راجكومار هيراني للمرة الأولى
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أحمد جمال أحمد
 
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مضى ما يقرب من عام على طرح آخر عمل سينمائي للنجم الكبير شاه روخ خان، وهو فيلم zero الذي طرح في ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت لم تظهر أي انباء عن العمل السنمائي المقبل للنجم الكبير.


ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فإن شاه رو يقترب من التعاون مع المخرج راجكومار هيراني للمرة الأولى في مسرته الفنية، في فيلم جديد لم يتم الكشف عن تفاصيل تتعلق به حتى الآن.

 

وعرف المخرج راجكومار بإخراجه للفيلم الناجح  3 Idiots ويعتبر واحدا من كبار مخرجي بوليوود الموهوبين.

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