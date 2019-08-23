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الدينار الكويتى يسجل 55 جنيه بالبنوك المصرية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:41 ص
الدينار الكويتى يسجل 55 جنيه بالبنوك المصرية
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الفجر الاقتصادي
 
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شهدت تعاملات الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الجمعة 23 -8-2019

وجائت أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، ووفقًا لموقع الدولار لايف    كالاتى :

سعر الدينار الكويتي"البنك العربي الافريقي

سعر شراء 55.31 جنيها

سعر بيع 56.08 جنيها

 

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى

سعر شراء 55.16 جنيها

سعر بيع  55.51 جنيها

 

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي

سعر الشراء 54.90 جنيها

سعر بيع 55.60 جنيها.

 

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

سعر شراء 55،19 جنيها

سعر بيع 55،62 جنيها

 

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

سعر شراء 54.90 جنيها

سعر بيع 55.69 جنيها

 

سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان

سعر شراء 54.60 جنيها

سعر بيع 55.65 جنيها

 

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