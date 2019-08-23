



أعلن مركز الإقامة المميزة، بدء استقبال طلبات التقديم للحصول على الإقامة المميزة في السعودية، عبر المنصة الإلكترونية على الرابط https://saprc.gov.sa/#/.





وأكَّد مركز الإقامة المميزة، أن هناك ثلاث خطوات رئيسية للتقديم على الإقامة المميزة السعودية، وهي: تعبئة النموذج، ومعالجة الطلب، ومنح الإقامة.





وأوضح الموقع الإلكتروني لمركز الإقامة مميزات الإقامة المميزة، وهي: «تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية، وامتلاك العقارات السكنية، والانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، وحرية الخروج والعودة للمملكة ذاتيًا، واستخدام ممرات المطارات المخصصة للسعوديين، ومزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.





وأشار إلى أن شروط التقدم إليها تتمثل في: تقديم جواز سفر ساري المفعول، وألا تقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة، وخلو السجل الجنائي للمتقدم من السوابق، وتقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم، وتقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، ولا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.





كما اشترط أن تكون إقامة المتقدم نظامية، في حال كان متقدمًا من داخل المملكة.



