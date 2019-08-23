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توم هدلستون يرفض أسئلة الصحفيين عن تايلور سويفت

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:34 ص
توم هدلستون يرفض أسئلة الصحفيين عن تايلور سويفت
توم هدلستون
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أحمد جمال أحمد
 
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تعرض النجم الإنجليزي توم هدلستون لموقف محرج خلال حضوره لمؤتمر صحفي بمناسبة بداية عرض مسرحيته الجديدة Betrayal ببرودواي.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن النجم البريطاني تلقى عدة  أسئلة شخصية بخصوص علاقته السابقة بالنجمة تايلور سويفت، الذي ارتبط بها لمدة 3 أشهر في عام 2016.

ورفض توم الإجابة على هذه الأسئلة، كما طالب الصحفيون بالالتزام بتوجيه اسأله تتعلق بالعمل المسرحي فقط.

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