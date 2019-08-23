الليلة.. الأهلي يسعى لغسل أحزانه المحلية أمام إطلع بره

يواجه النادي الأهلي نظيره إطلع بره بطل جنوب السودان، في لقاء الإياب للدور التمهيدي وعينه على المرور لدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، وهو الذي وصل إليه إكلينيكيًا.

الأهلي كان قد حقق الفوز في لقاء الذهاب على ملعب برج العرب بأربعة أهداف نظيفة سجلها كل من علي معلول ووليد أزارو «ثنائية» وأحمد الشيخ.





ووده الأهلي البطولة الموسم الماضي من دور الثمانية، بعدما تلقى خسارة قاسية أمام صن داونز بخماسية ذهابًا وفوز بهدف نظيف إيابًا ويسعى لرد الاعتبار.





ويعول يوسف على الأوراق الرابحة ويأتي في مقدمتها صالح جمعة وحمدي فتحي وعمرو السولية والمغربي وليد أزارو، وحذر يوسف لاعبيه من خطورة التهاون في لقاء الليلة موضحاً لهم خلال التدريبات الماضية أن الكرة لا تعرف إلا من يجتهد في الملعب، ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضور 10 ألاف مشجع بعد حصول النادي على الموافقات الأمنية للازمة.





وتذاع مباراة الأهلي واطلع برة في دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات أون سبورت.