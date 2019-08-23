سؤال لفتاة تثير ضحك علي جمعة

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وجهت متصلة، سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إنها معجبة بشخص خاطب، متسائلة: "هل هناك إثم لو دعت الله أن يرزقها هذا الشخص على الرغم أنه خاطب؟.



ومن ناحيته، عقب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية عبر موقع "اليوتيوب"، ضاحكًا "يعني إنتي منظرة على واد خاطب، وبتقولي يارب يكون من نصيبي.. إدعي ميجراش حاجة".

