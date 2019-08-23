مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث مروري بسوهاج

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لقي شخصين مصرعهما فيما أصيب 5 أشخاص آخرين إثر حادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقي وتم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى المركزى بدار السلام والمصابين لتلقى العلاج



وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم محدده قيادة فارس ع ا 19 عاما سائق ويقيم بناحية دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ للسيارة رقم محدده قيادة محمد ح ا ع 49 عاما سائق ويقيم بذات الناحية مما أدي لإصطدامه بها وكذا دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " قيادة مجدي م ف ع 45 عاما مدرس - ويقيم بناحية دائرة المركز قادمة في الإتجاه المقابل



نتج عن الحادث وفاة كلًا من قائد الدراجة البخارية محمد م م ف 20 عاما عامل نجل شقيقه كان برفقته وإصابة كلًا من قائد السيارة الأولي وهدي ا ع 16 عاما طالبه ورانيا ا م 16 عاما طالبه ورمضان ا م 18 عاما عامل ومحمود ح ا 17 عاما عامل ويقيمون بناحية دائرة المركز من مستقلي السيارة الاولي " كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم "



تم نقل الجثتين والمصابين للمستشفي المركزي وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين ومؤمن م ف ع 41 عاما عامل شقيق المتوفي الأول قرروا بمضمون ما تقدم وأتهم الأخير قائد السيارة الأولي بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية وتم رفع أثار الحادث والتحفظ علي السيارتين والدراجة البخارية 0