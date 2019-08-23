ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث مروري بسوهاج

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:20 ص
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث مروري بسوهاج
حادث
Advertisements
طباعة
أبورية حسين
 
Advertisements
لقي شخصين مصرعهما فيما أصيب 5 أشخاص آخرين إثر حادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقي وتم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى المركزى بدار السلام والمصابين لتلقى العلاج

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم محدده قيادة فارس ع ا 19 عاما سائق ويقيم بناحية دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ للسيارة رقم محدده قيادة محمد ح ا ع 49 عاما سائق ويقيم بذات الناحية مما أدي لإصطدامه بها وكذا دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " قيادة مجدي م ف ع 45 عاما مدرس - ويقيم بناحية دائرة المركز قادمة في الإتجاه المقابل

نتج عن الحادث وفاة كلًا من قائد الدراجة البخارية محمد م م ف 20 عاما عامل نجل شقيقه كان برفقته وإصابة كلًا من قائد السيارة الأولي وهدي ا ع 16 عاما طالبه ورانيا ا م 16 عاما طالبه ورمضان ا م 18 عاما عامل ومحمود ح ا 17 عاما عامل ويقيمون بناحية دائرة المركز من مستقلي السيارة الاولي " كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم "

تم نقل الجثتين والمصابين للمستشفي المركزي وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين ومؤمن م ف ع 41 عاما عامل شقيق المتوفي الأول قرروا بمضمون ما تقدم وأتهم الأخير قائد السيارة الأولي بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية وتم رفع أثار الحادث والتحفظ علي السيارتين والدراجة البخارية 0
Advertisements
المزيد عن: مصر اصابة 5
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
-
x
18:00
-
أبها
التعاون
-
x
18:10
-
الحزم
الاتحاد
-
x
19:50
-
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
-
x
20:00
-
إشبيلية
ليفانتي
-
x
22:00
-
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
-
x
19:00
-
اطلع بره