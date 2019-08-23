كارا ديلفين تحتفل بالعرض الخاص لمسلسلها الجديد بلوس أنجلوس

احتفلت النجمة وعارضة الازياء الشابة كارا ديلفين بالعرض الخاص للحلقة الأولى من مسلسلها الجديد Carnival Row بحضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة لوس أنجلوس.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من وصول كارا للسجادة الحمراء للعرض الخاص للحلقة من المسلسل الذي تشارك في بطولته النجم أورلاندو بلوم.

وظهرت كارا بالعرض الخاص بإطلالة أنيقة من تصميمات ماركة أزياء Iris Van Herpen.