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صديق نيمار يحدد وجهته المقبلة ويصدم العملاق الإسباني

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:04 ص
صديق نيمار يحدد وجهته المقبلة ويصدم العملاق الإسباني
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الفجر الرياضي
 
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قام أحد أصدقاء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بنشر صورة مثيرة للجدل لنيمار في إشارة إلى وجهته المقبلة.

 

 ونشر صديق نيمار"‘Toiss"  صورة لنجم السامبا وهو يظهر بجانب البطولات التي توج بها مع فريق برشلونة قبل رحيله في موسم 2016.

 

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية ، أن تويس الصديق المقرب من نيمار، نشر منذ قليل على حسابه على إنستجرام صورة تجمعه مع البرازيلي ، مع زملاء آخرين ، مع الألقاب التي توج بها بموسم 2015-2016 .

 

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن تويس علق قائلا:" ليلة لا تنسى"، ليثير الجدل ويلمح إلى اقتراب نيمار من العودة إلى كامب نو.

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