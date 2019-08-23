ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23-8-2019

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:59 ص
أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23-8-2019
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الجميعة 22-8-2019  بالبنوك.

ودائما  ما تحرص جريدة "الفجر" علي نشر التحديث اللحظي لأخر سعر للريال  السعودي  والذي جاء وفقا لموقع الدولار لايف كالاتي: :

 

 

 

 

 سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى 




 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.




سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى 




 4.40 جنيه للشراء، 4.44 جنيه للبيع.




 سعر الريال فى بنك مصر




4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

 

 سعر الريال فى بنك الإسكندرية 




 4.38 جنيه للشراء، 4.43 جنيه للبيع.




سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى




  4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.




سعر الريال اليوم فى بنك البركة 




 4.34 جنيه للشراء، و4.47 جنيه للبيع.

 

Advertisements
المزيد عن: سعر الريال السعودي بالبنوك سعر الريال السعودي اليوم اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اسعار الريال
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
-
x
18:00
-
أبها
التعاون
-
x
18:10
-
الحزم
الاتحاد
-
x
19:50
-
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
-
x
20:00
-
إشبيلية
ليفانتي
-
x
22:00
-
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
-
x
19:00
-
اطلع بره