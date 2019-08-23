كيم كارداشيان تتجاهل منتقدي فوتوشوب وتنشر لقطات جديدة تروج بها لمستحضرات التجميل

وقعت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان في خطأ من خلال صورة جديدة لها نشرتها للترويج لماركتها الخاصة من مستحضرات التجميل، يتعلق بتعديل الصورة عبر برنامج فوتوشوب.









ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن بمجر نشر كيم للصورة التي ظهرت بها بجانها شقيقتها الصغرى كايلي جينر، لوحظ وكأنها تمتلك ستة أصابع بقدمها اليسرى.





ولا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تقع بها كيم كارداشيان في خطأ مشابه حيث سبق لها نشر العديد من الصور التي لوحظ تعديلها ببرنامج فوتوشب لإخفاء هفوات بجسدها وملابسها.





وبالرغم من ذلك، عادت كيم لنشر لقطات جديدة تروج بها لماركتها KKW، وشاركتها بها أيضا شقيقتها الصغرى كايلي جينر.



