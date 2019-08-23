ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كيم كارداشيان تتجاهل منتقدي فوتوشوب وتنشر لقطات جديدة تروج بها لمستحضرات التجميل

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:53 ص
كيم كارداشيان تتجاهل منتقدي فوتوشوب وتنشر لقطات جديدة تروج بها لمستحضرات التجميل
Advertisements
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements
وقعت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان في خطأ من خلال صورة جديدة لها نشرتها للترويج لماركتها الخاصة من مستحضرات التجميل، يتعلق بتعديل الصورة عبر برنامج فوتوشوب.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن بمجر نشر كيم للصورة التي ظهرت بها بجانها شقيقتها الصغرى كايلي جينر، لوحظ وكأنها تمتلك ستة أصابع بقدمها اليسرى.

ولا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تقع بها كيم كارداشيان في خطأ مشابه حيث سبق لها نشر العديد من الصور التي لوحظ تعديلها ببرنامج فوتوشب لإخفاء هفوات بجسدها وملابسها.

وبالرغم من ذلك، عادت كيم لنشر لقطات جديدة تروج بها لماركتها KKW، وشاركتها بها أيضا شقيقتها الصغرى كايلي جينر.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
-
x
18:00
-
أبها
التعاون
-
x
18:10
-
الحزم
الاتحاد
-
x
19:50
-
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
-
x
20:00
-
إشبيلية
ليفانتي
-
x
22:00
-
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
-
x
19:00
-
اطلع بره