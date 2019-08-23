المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن توقف المواجهات في محافظة شبوة التزاما بالتهدئة





أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك عن توقف المواجهات بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن بناء على الهدنة بطلب من التحالف العربي، بعد احتدام المعارك مع الجيش اليمني فيها.





وكتب بن بريك في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي في "تويتر": "احترام النخبة للتحالف بقيادة السعودية والالتزام التام بالتهدئة، والنظر في الحلول مع التحالف، هو ما جعل النخبة تتوقف في شبوة".





وأضاف بن بريك في تغريداته أنه "في حال تكرار الاعتداء والتحشيد من حزب الإصلاح الإرهابي فإن قوات الانتقالي لن تقف مكتوفة اليدين وسيهب الجنوب كله لشبوة".





ووجه بن بريك عبر تغريداته "دعوة عاجلة للتحالف بإرسال لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة من المتسبب بتفجير الوضع هناك".





وكانت مدينة عتق (محافظة شبوة) شهدت اندلاع مواجهات، مساء الخميس، بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.





وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك" إن مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة، دارت بين اللواء 21 ميكا التابع للجيش وقوات النخبة الشبوانية التابعة للانتقالي، في مدينة عتق عاصمة شبوة، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.





وأضاف أن المواجهات اندلعت عقب فشل لجنة سعودية في احتواء توتر بين الطرفين على خلفية رفض "اللواء 21 ميكا" طلب المجلس الانتقالي الانسحاب من مدينة عتق وتمكين النخبة الشبوانية من الانتشار والتمركز فيها بدلا عن اللواء.



