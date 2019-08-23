رسالة نارية من رئيس الزمالك لـ"عواد"

طلب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، من محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بناديه، التركيز مع الفريق في التدريبات والمباريات الافريقية والمحلية المقبلة.

وحذر رئيس الزمالك، محمد عواد من الانشغال بالهجوم الذى يتعرض له من بعض الأفراد من مسئولى الإسماعيلي خلال الأيام الماضية.

وطلب مرتضي منصور، من حارس الفريق عدم الانشغال بتلك الحملات العدائية التى يتعرض لها، ولا يشغل باله سوي بالتركيز مع الفريق والظهور بشكل قوى.

وكشف رئيس الزمالك، لمحمد عواد، بانه سوف يرد بدلا منه بكل قوه على اى هجوم يتعرض له، وانه تواصل مع مسئولين بمجلس الدراويش لايقاف هجوم بعض أفراد الجهاز الفني للفريق على الحارس، خاصة وانه تم الحصول على خدماته بموافقتهم.