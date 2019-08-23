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عاجل.. أوناي إيمري يطالب النني بالرحيل عن أرسنال

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:10 ص
عاجل.. أوناي إيمري يطالب النني بالرحيل عن أرسنال
محمد النني
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وكالات
 
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أكد مدرب آرسنال الإنجليزي، أوناي إيمري، أن شكودران مصطفي، ومحمد النني، يجب عليهما البحث عن فرص للرحيل عن النادي من أجل مسيرتيهما، إذ أنه ليس من المرجح أن يلعبا كثيراً هذا الموسم.

شارك المدافع الألماني مصطفي في 31 مباراة في الدوري بالموسم الماضي، لكن شباك الفريق اهتزت 51 مرة، وهو أكثر من ضعف مع تعرض له مانشستر سيتي، فيما لم يشارك النني لاعب الوسط كثيراً.

وانتهى سوق الانتقالات في إنجلترا في 8 أغسطس ، لكنه ما زال مفتوحاً في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا حتى 2 سبتمبر ، ويملك اللاعبان الوقت للبحث عن فرص خارج إنجلترا.

وقال إيمري للصحافيين: "إنهما لاعبان كبيران، لكن بسبب بعض الظروف لن يحصلا سوى على فرص قليلة لإظهار إمكاناتهما، أو أن يكونا سعيدين معنا، أو مع دقائق لعبهما".

وأضاف: "في الموسم الماضي لم يكونا سعيدين عند غيابهما، تحدثت معهما كثيراً وأثناء الاستعداد للموسم الجديد".
وتابع: "من الإيجابي أن يرحلا إلى فرق أخرى حيث يمكنهما اللعب، وأن يكونا سعيدين".
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