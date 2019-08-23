قبلات الثنائي كاتي بيري وأورلاندو بلوم تخطف الأنظار بالعرض الخاص لـ "Carnival Row" (صور)





افتتح النجم الكبير أورلاندو بلوم، العرض الخاص للحلقة الأولى من مسلسله الجديد "Carnival Row" بحضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة لوس أنجلوس.





ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من العرض الخاص، الذي شهد حضور النجمة كاتي بير، برفقة خطيبها النجم أورلاندو بلوم لدعمه.





وخطفت قبلات الثنائي بلوم وبيري، أنظار الحاضرين من جمهور وإعلام على السجادة الحمراء لحفل العرض الخاص للمسلسل الذي تنتجه شركة أمازون.



