مفاجأة أمل عرفة لجمهورها بعد قرار اعتزالها!
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:57 ص
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قررت الفنانة السورية الشاملة أمل عرفة العودة للتواصل مع جمهورها بطريقة جديدة بعد قرارها اعتزال التمثيل.
وأعلنت الممثلة والمغنية السورية أمل عرفة عن إطلاق قناتها الرسمية على "يوتيوب".
وشاركت الفنانة السورية متابعيها في حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مختصر عن قناتها الخاصة في "يوتيوب".
وقالت أمل عرفة: "لكل يلي عم يشوفوني هلأ هاي قناتي الرسمية والوحيدة على اليوتيوب بالتعاون مع شبكة وطن إذا حابين تتابعوني حطو لايك وفعلو زر الجرس ليوصلكن كل شي جديد من أعمالي وكل شي قديم من أعمالي ويلي مالو قديم مالو جديد.. بحبكم كتير.. كونوا بخير".
وحصد فيديو إعلان أمل عرفة عن قناتها في "يوتيوب"، ترحيبا واسعا من قبل رواد الإنترنت، الذين عبروا عن سعادتهم بإطلالتها الجديدة وافتتاح قناتها على "يوتيوب".
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