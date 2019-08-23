الشيخ عويضة عثمان: لا يمكن للناس رؤية الله في الحياة الدنيا بالعين
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:37 ص
نعيم يوسف
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قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يمكن للناس رؤية الله في الحياة الدنيا بالعين.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، ردا على سؤال من أحد المتابعين يقول: "هل يستطيع البشر رؤية الله في الدنيا بالعين؟".
وأوضح "عويضة"، أن الإنسان سوف يرى الله في الآخرة، ولكن ليس في الحياة الدنيا، والله قد يخلق فينا قدرة على رؤية النور في الآخرة.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، ردا على سؤال من أحد المتابعين يقول: "هل يستطيع البشر رؤية الله في الدنيا بالعين؟".
وأوضح "عويضة"، أن الإنسان سوف يرى الله في الآخرة، ولكن ليس في الحياة الدنيا، والله قد يخلق فينا قدرة على رؤية النور في الآخرة.
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