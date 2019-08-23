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هل يشعر المتوفى بمن يزوره؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يرد (فيديو)

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:34 ص
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نعيم يوسف
 
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قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشخص المتوفى يعلم بمن يزوره عند قبره، ويأنس لهذه الزيارة، ويرد السلام على من يسلم عليه.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، ردا على سؤال من أحد المتابعين يقول: "هل يشعر المتوفى بمن يزوره بقبره وهل يصح اصطحاب الصغار إلى المقابر؟".

وأوضح أن "الحافظ السيوطي"، ألف في هذا الأمر رسالة جمع فيها من الآثار والأحاديث، يمكن الرجوع إليها، واسمها "شرح الصدور لشرح حال الموتى والقبور".
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