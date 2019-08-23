أمين الفتوى بدار الإفتاء: فوائد شهادات الاستثمار جائزة
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:28 ص
نعيم يوسف
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قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن فوائد شهادات الاستثمار جائزة وليست حرامًا.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، ردا على سؤال من أحد المتابعين يقول: "هل فوائد شهادات الاستثمار حلال؟".
وأوضح "عويضة": استخدم هذه الفائدة أو هذا الربح في أي شيء.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، ردا على سؤال من أحد المتابعين يقول: "هل فوائد شهادات الاستثمار حلال؟".
وأوضح "عويضة": استخدم هذه الفائدة أو هذا الربح في أي شيء.
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