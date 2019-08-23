المتحدثة باسم الخارجية الروسية ترقص "ليزغينكا" (فيديو)
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:24 ص
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شاركت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، في أعمال منتدى الشباب "ماشوك-2019" في مدينة بياتيغورسك في إقليم ستافروبول الروسي، حسب موقع روسيا اليوم.
ورقصت زاخاروفا رقصة "ليزغينكا" الشهيرة التي تعد من الرقصات الشعبية المنتشرة لدى العديد من شعوب القوقاز.
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