المتحدثة باسم الخارجية الروسية ترقص "ليزغينكا" (فيديو)

شاركت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، في أعمال منتدى الشباب "ماشوك-2019" في مدينة بياتيغورسك في إقليم ستافروبول الروسي، حسب موقع روسيا اليوم.



