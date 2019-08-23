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"الإفتاء": الحقن المجهري وتحديد نوع الجنين ليس حرامًا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:24 ص
الإفتاء: الحقن المجهري وتحديد نوع الجنين ليس حرامًا
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نعيم يوسف
 
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قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز عمل عملية حقن مجهري وتحديد نوع الجنين، ولا حرمة في ذلك.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، ردا على سؤال من أحد المتابعين يقول: "هل عمل عملية حقن مجهري وتحديد نوع الجنين حرام؟".

وأوضح أنه يجوز أيضا توزيع لحوم العقيقة على الفقراء، ولكن بعد الذبح بنية العقيقة.
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