"الإفتاء": الحقن المجهري وتحديد نوع الجنين ليس حرامًا



جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، ردا على سؤال من أحد المتابعين يقول: "هل عمل عملية حقن مجهري وتحديد نوع الجنين حرام؟".



وأوضح أنه يجوز أيضا توزيع لحوم العقيقة على الفقراء، ولكن بعد الذبح بنية العقيقة.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز عمل عملية حقن مجهري وتحديد نوع الجنين، ولا حرمة في ذلك.