هل الأغاني حرام؟.. دار الإفتاء تجيب (فيديو)



جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، ردا على سؤال من أحد المتابعين يقول: "هل الأغاني حلال ولا حرام؟"



وأوضح "عويضة"، أن الشيخ الشوكاني ذكر أثرا عن عبدالله بن جعفر، كان له آلة يضرب عليها، والأمر فيه خلاف و"نفتي بجواز هذا".



وشدد على أن الكلمات التي تدعو للفحش والرزيلة غير جائزة.

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تحريم الأغاني يعود إلى الكلمات، والكلمات حلالها حلال، وحرامها حرام، أما بالنسبة للمعازف، ففيها خلاف كبير بين العلماء.