"الإفتاء": الـ"تاتو" عن طريق "الوشم" حرام



جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، ردا على سؤال من أحد المتابعين يقول: "هل التاتو حرام؟"



وأوضح أن الوشم يتم فيه غرز الإبر حتى خروج الدم، أما "المايكرو بلدينيج"، فإنه يتعامل مع الطبقة الثانية من الجلد فقط، وبالتالي تزول بعد فترة حوالي 6 شهور إلى سنتين.



قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الـ"تاتو"، عن طريق الوشم حرام شرعًا، ولكن عن طريق "المايكرو بليدينج" حلال.