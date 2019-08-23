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"الإفتاء": الـ"تاتو" عن طريق "الوشم" حرام

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:12 ص
الإفتاء: الـتاتو عن طريق الوشم حرام
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نعيم يوسف
 
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قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الـ"تاتو"، عن طريق الوشم حرام شرعًا، ولكن عن طريق "المايكرو بليدينج" حلال.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، ردا على سؤال من أحد المتابعين يقول: "هل التاتو حرام؟"

وأوضح أن الوشم يتم فيه غرز الإبر حتى خروج الدم، أما "المايكرو بلدينيج"، فإنه يتعامل مع الطبقة الثانية من الجلد فقط، وبالتالي تزول بعد فترة حوالي 6 شهور إلى سنتين.
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