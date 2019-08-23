"الصحبة وأثرها في بناء الشخصية".. عنوان خطبة الجمعة اليوم

أكد وزير الأوقاف، أن "الصحبة وأثرها في بناء الشخصية" هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة.





وتابع في بيان له، أن الموضوع يهدف إلى بيان أهمية الصحبة الصالحة دينيا ووطنيا وأخلاقيا وأسريا وإنسانيا وفكريا وثقافيا في بناء شخصية سوية نافعة لدينها ووطنها ومجتمعها، وأثر رفقة السوء السيئ في تكوين الشخصية السلبية أو الهدامة أو المنحرفة أو المدمنة.



