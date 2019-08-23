تضارب الأنباء حول عرض ريال مدريد لخطف هدف برشلونة

تضاربت العديد من التقارير ووسائل الإعلام الإسبانية حول تقدم ريال مدريد بعرض إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد تقدم بعرض لضم نيمار نجم باريس سان جيرمان مقابل التخلي عن 3 من نجومه بالإضافة إلى دفع مبلغ 111 مليون يورو.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الملكي سيتخلى عن كلا من خيمس رودريجيز وجاريث بيل وكيلور نافاس كجزء من الصفقة وهو ما يعتبر صادماً للكثيرين حول كيفية التخلي عن 3 لاعبين بالإضافة إلى مبلغ كبير من أجل ضم لاعب لا يرغب PSG أساساً بالاحتفاظ به.





وعلى صعيد آخر، نفى برنامج الشيرينجيتو الإسباني الشهير ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية مؤكدًا عدم قيام أي أحد من إدارة ريال مدريد بالسفر لباريس أصلاً أو التقدم بأي عرض.





وأشار البرنامج الإسبانى إلى أن اهتمام ريال مدريد بنيمار أصبح موضع الكثير من الشكوك فحتى الآن جميع الأنباء التي وردت عن تقديم أي عرض تم نفيها من مصادر متنوعة بالتالي يبدو أن البرازيلي ليس ضمن أولويات ريال مدريد أو أن الاهتمام به ليس جدياً.





وكانت العديد من الصحف تحدثت عن رفض باريس سان جيرمان لعرض برشلونة الذي تضمن الحصول على نيمار على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.



