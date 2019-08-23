خبير اقتصادي: قرار خفض سعر الفائدة من أهم قرارات 2019



وأضاف "الإدريسي"، في مداخلة مع نشرة أخبار قناة "TeN" الفضائية، أن هذا القرار كان ينتظره كافة المستثمرين المحليين والأجانب، وأيضا المتعاملين في البورصة المصرية، ويؤدي إلى حالة رواج في كافة القطاعات والاستثمار.



وتابع الخبير الاقتصادي، أنه يتوقع تخفيض آخر الفترة القادمة إلى أن نصل إلى أسعار مقبولة تتناسب مع نسبة التضخم.

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على الاقتراض والإيداع، واحد من أهم القرارات في عام 2019.