القيصر كاظم الساهر يشعل حفله بالسعودية وسط صيحات وهتافات وتصفيق الجمهور (فيديو)
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:50 ص
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أحيا المطرب كاظم الساهر، مساء أمس الخميس، حفلًا فنيًا ضخما في مدينة أبها السعودية ضمن فعاليات موسم السودة.
وشهد الحفل تفاعلًا من قبل الجمهور الذي حرص على الحضور وملأ جنبات مسرح الفنان السعودي الراحل طلال مداح.
وقدم الساهر، أغاني: "أحبيني، أكرهها، يا ليل لا تنتهي" وغيرها من أغنيات القيصر الشهيرة وسط صيحات وهتافات وتصفيق الجمهور.
🎥 #فيديو| الفنان العراقي #كاظم_الساهر يواصل حفلته الغنائية وسط صيحات وهتافات وتصفيق #الجمهور الغفير الذي يملأ مقاعد مسرح #طلال_مداح في قرية #المفتاحة بمدينة #أبها. #عكاظ— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) ٢٢ أغسطس ٢٠١٩
(تصوير: خالد آل مريّح) pic.twitter.com/lj5maY6sDC
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