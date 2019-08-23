القيصر كاظم الساهر يشعل حفله بالسعودية وسط صيحات وهتافات وتصفيق الجمهور (فيديو)





أحيا المطرب كاظم الساهر، مساء أمس الخميس، حفلًا فنيًا ضخما في مدينة أبها السعودية

ضمن فعاليات موسم السودة.





وشهد الحفل تفاعلًا من قبل الجمهور الذي حرص على الحضور وملأ جنبات مسرح ال فنان السعودي الراحل طلال مداح.





وقدم الساهر، أغاني: "أحبيني، أكرهها، يا ليل لا تنتهي" وغيرها من أغنيات القيصر الشهيرة وسط صيحات وهتافات وتصفيق الجمهور.