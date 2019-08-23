شاهد.. "دهب" تروي قصة كفاحها من "البكالوريوس" إلى "عربة الأكل"



وأشارت إلى أنها عملت في وظيفة وكانت تبذل مجهودا غير طبيعي، والمقابل كان صغيرًا، وبعدها عملت على عربة أكل.

وأضافت منال مصطفى، في لقاء مع برنامج "إحلم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أنها بعد التخرج بدأت في العمل لمساعدة والدتها، وعملت في عدة مهن مثل التسويق، وبيع الميداليات.