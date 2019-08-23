بـ"10 سيارات إسعاف".. "الحماية المدنية" تسيطر على حريق هائل بمصنع إسفنج بأكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب في مصنع إسفنج بأكتوبر.





وكانت تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع بعد تصاعد أدخنة كثيفة من المنطقة الصناعية وعلى الفور تم إخطار غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، ودفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بـ،10 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران، وتبين نشوب الحريق بمصنع "إسفنج" بالمنطقة الصناعية الثالثة.





ونجحت القوات في إخماد النيران بعد السيطرة على ألسنة اللهب ومنعها من الامتداد إلى باقي أرجاء المصنع وأسفر الحريق عن تفحم كمية من المراتب المنتجات النهائية المعدة للتوزيع بينما لم يسفر عن أية اصابات أو خسائر في الأرواح.



