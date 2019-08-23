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نجوى فؤاد تكشف عن أزواجها.. وتؤكد: هذا الرجل اعتزلت الرقص بسببه

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:30 ص
نجوى فؤاد تكشف عن أزواجها.. وتؤكد: هذا الرجل اعتزلت الرقص بسببه
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نعيم يوسف
 
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كشفت الراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، أنها اختارت بنفسها ألا تنجب، مشيرة إلى أنها غير نادمة على اتخاذ هذا القرار، لأن حياتها لم تكن مستقرة، وبالطبع سيحتاج الأطفال إلى رجل لكي يربيهم، وهي كانت ترغب في استمرار مسيرتها الفنية والشهرة.

وأضافت "فؤاد"، في لقاء مع برنامج "وشوشة" المذاع على فضائية "النهار"، أنها تزوجت من أحمد فؤاد حسن، وبعدها تزوجت عرفيا من محمد الملا، وهو رجل كويتي، ثم تزوجت من كمال نعيم، ثم تزوجت من سامي الزغبي، ثم تزوجت من محمد السباعي، نجل شقيق يوسف السباعي.

وتابعت، أن "السباعي"، كان مساعد وزير داخلية وهي اختارت من نفسها أن تعتزل، بسبب منصبه، ومن غير اللائق أن يخرج من منزله صباحا، وتكون هي في طريقها للعودة.

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