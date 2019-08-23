قرار هام من الحكومة بشأن امتحانات الثانوية بمدارس اللغات
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:32 ص
Advertisements
Advertisements
وافق مجلس الوزراء، على استمرار طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الرسمية للغات بأداء امتحانات مادتي العلوم والرياضيات باللغة التي يرغبونها؛ بحيث يتم توزيع ورقتين للأسئلة باللغة العربية والإنجليزية، أو العربية والفرنسية، أسوة بما تم في العامين الماضيين.
ويأتي ذلك استجابة من المجلس لمطالبات أولياء الأمور عن طريق بوابة الشكاوى لوزارة التربية والتعليم ومجلس النواب حول هذا الشأن، وفي ظل قيام الوزارة بتطبيق نظام التعليم الجديد على السنوات الأولى من التعليم ومرحلة الثانوية العامة.
ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن هذه الموافقة هي الأخيرة لطلاب المرحلة الثانوية.
Advertisements
المزيد عن: مدارس اللغات الحكومة اخبار مصر
- رسميا.. مجلس الوزراء يوافق على حل أزمة تعريب امتحانات الثانوية (مستند )
- متحدث "التعليم" يعلن طريقة التدريس للطلاب بالنظام الجديد في المراحل الأساسية
- عقب إعلان مدرس واحد لكل المواد بالنظام الجديد.. معلمون: "هل سيتم الاستغناء عن ٧٥٪ من المدرسين؟"
- "ثورة ضده من أولياء الأمور".. كل ما تريد معرفته حول "تعريب المناهج" بمدارس اللغات
- متحدث "التعليم" يرد على تخوفات أولياء الأمور بشأن رفع المصروفات بالمدارس الخاصة
- الحكومة: استمرار امتحانات طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الرسمية للغات باللغة التي يرغبون بها
- "إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية".. 7 قرارات حكومية في اجتماعها الأسبوعي