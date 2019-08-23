ريهام سعيد ترند على تويتر بعد تصريحاتها عن البدناء

دخلت الإعلامية ريهام سعيد قائمة ترند تويتر أكثر المتداول في مصر وذلك بعد إساءتها للبدناء، خلال برنامجها "صبابا" المذاع عبر قناة "الحياة".

ريهام سعيد، تسببت في حالة من الغضب، من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إثر حديثها عن البدناء بشكل غير لائق، وانتقادها الشديد لهم.





وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، بعض الفيديوهات من برنامج "صبايا"، الذي تقدمه، ريهام سعيد حاليا على شبكة تلفزيون "الحياة" المصرية، وهي تشن هجوما عنيفا على مرضى السمنة، وتروي بعض الأزمات التي يعانون منها بسبب زيادة وزنهم.





ولكن ريهام سعيد خرجت عن صمتها، اليوم الخميس، لترد على حقيقة تصريحها في البرنامج، بأن "الناس البدينة ميتة وتشوه المنظر"، وهو ما اعتبره البعض بأنه تنمر على البدناء، ودافعت عن نفسها، من خلال فيديو شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".





وقالت ريهام سعيد بالفيديو "أعترف بأنني قلت هذا الكلام، ولكن في سياق حديث كان هدفه دعم حملة ضد السمنة، وليس من باب السخرية".